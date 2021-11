La détresse après les inondations : Rochefort ouvre un guichet spécial pour venir en aide aux milliers de sinistrés de la commune

Quatre mois après les inondations, la ville de Rochefort a ouvert un guichet spécial pour les sinistrés. Toute personne qui a subi des dégâts peut se présenter, sans rendez-vous, pour obtenir des informations sur les aides auxquelles elle peut prétendre, pour compléter un dossier d’indemnisation ou pour solliciter un soutien psychologique. Ce guichet centralise les demandes et facilite la vie de ceux qui sont dans la détresse. Angelo est l’un des premiers à avoir franchi la porte. Il a tout perdu le jour des inondations, il y avait quasiment deux mètres d’eau dans sa maison. Les travaux de remise en état n’ont toujours pas commencé, le dossier traîne, en raison notamment d’un garage qui jouxte son habitation. Ce garage menace de s’effondrer et Angelo n’ose pas entamer les travaux chez lui de peur de devoir recommencer plus tard si le garage s’écroule et provoque de nouveaux dégâts. Au bout du rouleau, Angelo n’a donc pas le choix, il doit attendre. Ce qu’il espère dans l’immédiat, c’est qu’on lui fournisse un poêle à pellets pour chauffer sa maison en hiver. Ne sachant pas à qui s’adresser, il est donc venu se renseigner au guichet. "Nous autres, on n’a pas fait de grandes études, et ce n’est pas facile du tout, confie-t-il. Donc ici, je suis venu trouver cette dame très gentille, elle m’a accueilli avec une générosité formidable et elle a rempli mes papiers. Elle a envoyé le dossier. Maintenant, j’espère avoir satisfaction, on verra bien."

Un guichet unique pour toutes les demandes

Cette dame, c’est Aline Baquet, assistante sociale au CPAS. Elle reçoit les sinistrés, les écoute, les aide dans leurs démarches ou les oriente vers le bon interlocuteur. Elle leur explique aussi ce à quoi ils ont droit. "A deux reprises, je me suis bien rendu compte que j’avais en face de moi des gens qui remplissaient les conditions pour avoir le don financier de la Croix-Rouge. Mais elles ignoraient totalement l’existence de cette aide ou qu’elles pouvaient en bénéficier."

2 images Le guichet est accessible sans rendez-vous le lundi de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 18h, mais les horaires seront adaptés en fonction de la demande. © Hugues Van Peel - RTBF

Dans un autre dossier, Aline Baquet a aidé une personne à répondre au courrier que le fonds des calamités lui avait adressé. "J’ai pu l’aider en scannant les documents demandés et en envoyant directement tout ça par mail avec le numéro de dossier au service en question. Et deux jours plus tard, j’ai reçu la confirmation que le dossier était complet et qu’il allait être traité. Ca a été un grand soulagement pour cette personne, car elle pouvait considérer que cette tâche était faite et elle a pu passer à autre chose."

Un soutien de longue durée

Depuis l’ouverture du guichet le 15 novembre, plusieurs victimes des inondations ont ainsi été aidées. Pour les autorités communales, il est essentiel de rester à leur côté. "On s’est rendu compte de la difficulté d’aller frapper à la bonne porte, et à toutes les portes, car il y en a beaucoup, explique Corinne Mullens, bourgmestre faisant fonction. D’où l’idée d’ouvrir ce guichet où on retrouve toutes les informations en un seul endroit. Encore maintenant, les gens ont besoin d’un soutien, psychologique ou administratif. Il y a encore cette détresse actuellement. Pour certains, le chemin sera encore long avant de pouvoir rentrer dans leur habitation. Cela prendra parfois six mois, un an, voire plus pour d’autres personnes dont les habitations ont été complètement détruites." A Rochefort, environ 1450 ménages ont été touchés par les inondations, ce qui représente 3000 habitants, soit 25% de la population de la ville.