La "dentisterie" vit ses dernières heures, le collectif "Liège 2015" se sent floué

La démolition débutera ce jeudi après-midi sur le site de l'ancien hôpital de Bavière. Mais ce bâtiment de style moderniste avait été promis au collectif artistique "Liège 2015". Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu.

Willy Demeyer est-il en train de renier sa signature ?

Mercredi, l'artiste Alain De Clerck a présenté un document signé du bourgmestre. Ce document annonce la mise à disposition gratuite de la dentisterie à une association artistique. Mais ça ne s'est pas fait. Le bâtiment est resté abandonné. Il s'est abîmé. Il va falloir le démolir.

Pour comprendre, il faut remonter à fin 2008. A ce moment, Alain De Clerck et Willy Demeyer se tapent dans la main : "ok" pour ne pas déposer la candidature de Liège comme capitale de la culture. En échange, Alain De Clerck obtient le bâtiment de la dentisterie pour un projet artistique. "Où le bourgmestre s’empresse d’informer et d’inviter la presse à l’Hôtel de ville. On fait les interviews. Les journalistes ne sont pas encore partis que Willy vient me dire tout bas à l’oreille : "Alain, ce ne sera peut-être pas ce bâtiment-là…"