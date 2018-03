La CSC mène une action de sensibilisation à Namur pour soutenir les apprentis wallons

Le syndicat chrétien CSC a mené mercredi midi une action de sensibilisation auprès de la population namuroise sur la Place d'Armes dans le cadre de sa campagne wallonne baptisée "Toudi Couillonés". La CSC dénonce la différence de salaire entre les apprentis wallons et flamands.

"Nous voulons sensibiliser la population sur la filière d'alternance en Wallonie. Un jeune wallon gagnera 4.861 euros en moins en 3 ans qu'un jeune flamand, nous trouvons cela injuste", explique le responsable national des jeunes CSC, Ludovic Voet. Ils se sont donnés rendez-vous afin de pouvoir directement sensibiliser les représentants politiques.

"Le parlement pourrait fixer un meilleur salaire pour les apprentis. C'est une injustice flagrante dans un même pays. La région flamande et la région bruxelloise donnent chacune 1.750 euros de prime aux entrepreneurs par ouvrier tandis que la Wallonie ne donne que 750 euros", poursuit-il. Il est en effet difficile pour les jeunes de se motiver à travailler pour un salaire précaire, selon le syndicat. "Certains se voient finalement proposer de vrais contrats et quittent le système sans décrocher de diplôme, c'est vraiment dommage et cela dévalorise la filière", souligne M. Voet.

Une pétition sera déposée au parlement wallon. "Nous avons déjà 350 signatures et nous comptons en récolter davantage, nous espérons pouvoir changer les choses", conclut le responsable national des jeunes CSC.