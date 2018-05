La Cidrerie artisanale du Condroz sort sa première cuvée d'eau-de-vie de cidre

La Cidrerie du Condroz sort sa première eau-de-vie de cidre - © RTBF - Anaïs Stas

Les pommes utilisées pour produire le cidre et l'alcool de cidre sont des variétés anciennes. La cidrerie travaille actuellement avec des producteurs locaux. Elle espère bientôt travailler avec sa propre matière première. 700 arbres hautes tiges, qui produisent des pommes de table, ont été plantés. Ils devraient porter d'ici 3 à 4 ans.

Le Condroz était une terre de vergers. Ils y en avaient énormément, composés de variétés anciennes hautes tiges, jusqu'au milieu du vingtième siècle. Et qui dit anciennes variétés, dit pommiers et pommes adaptés aux conditions climatiques et ravageurs du pays, et donc pas d'utilisation de produits phytosanitaires.

Une petite production