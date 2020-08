La carrière souterraine de marbre noir des Grands Malades, un lieu méconnu des Namurois

La carrière souterraine des Grands Malades a été exploitée du XIIIe au XXe siècle. On en extrayait du marbre noir. Une pierre de renommée produite en Wallonie, principalement dans les régions de Dinant, Namur, Gembloux et Theux.

Entrée de carrière hors de la porte Saint-Nicolas à Namur - 06 juin 1826 - Général Otto de Howen - © Société archéologique de Namur - Photographe : Guy Focant Le Grand-Malade près de Namur - 21 avril 1821 - Général Otto de Howen - © Société archéologique de Namur - Photographe : Guy Focant

Les pierres de moins bonnes qualités étaient utilisées pour des dalles, des pavés ; les plus belles ornent de prestigieux monuments. L’entrée principale de la carrière était située en bord de Meuse ce qui facilitait l’exportation des pierres via le fleuve. Au XXe siècle, la concurrence d’autres pierres a mis un terme à l’extraction du marbre aux Grands Malades, la carrière n’était plus rentable. Les deux entrées ont finalement été murées à cause de travaux de voiries, notamment au niveau du barrage des Grands Malades. Les spéléologues accédaient encore à la carrière via un puits d’aération, mais le propriétaire du terrain a fini par condamner l’accès. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais dans les années 60, deux adolescents ont découvert un nouveau passage "le Trou des Charrues".

Passage du Trou des Charrues - © RTBF - Anaïs Stas Descente dans le Trou des Charrues - © RTBF - Anaïs Stas Arrivée par le plafond d'une des salles de la carrière souterraine des Grands Malades - © RTBF - Anaïs Stas Ce passage étroit et technique est géré par la Société Spéléologique de Namur. Le "Trou des Charrues" est une sorte de boîte aux lettres dans la roche dans laquelle les spéléologues se glissent avant de descendre une quarantaine de mètres en désescalade, en rampant et en rappel pour atteindre le plafond d’une des salles de la carrière souterraine.

Plan de la carrière souterraine de marbre noir des Grands Malades - © Société Spéléologique de Namur La carrière souterraine des Grands Malades superposée au plan de secteur - © Magazine de spélo "Regards"

La carrière s’étend jusqu’à 300 m de long et en moyenne sur 200 m de large. C’est une succession de salles taillées dans une roche très sombre : le marbre noir. A intervalle régulier, des piliers de roche soutiennent la voûte de la carrière. Dans certaines salles, le sol est incliné, il suit les veines de marbre. Au fond de la carrière un impressionnant mur où on peut voir les différents bancs de marbre. Dans la partie la plus au sud, les anciennes grilles qui marquaient l’entrée principale sont encore debout.

De nombreux piliers de soutènement maintiennent le plafond de la carrière - © RTBF - Anaïs Stas La carrière souterraine de marbre noir des Grands Malades, un lieu méconnu des Namurois - © Tous droits réservés Les anciennes grilles de l'entrée principale - © RTBF - Anaïs Stas Curiosité de l’endroit, on découvre de nombreux murs, témoins d’une autre utilisation des lieux : une brasserie s’était établie là. On peut encore voir la salle qui accueillait les fûts, et même un vieux tonneau dans une salle partiellement immergée.

Les murs de l'ancienne brasserie - © RTBF - Anaïs Stas Un vieux tonneau a été partiellement conservé car immergé durant des décennies. Le niveau de l'eau a baissé. Il est désormais visible mais se détériore rapidement. - © RTBF - Anaïs Stas Puits d'aération par lequel descendait les spéléologues - © RTBF - Anaïs Stas La carrière a connu plusieurs vies : carrière, brasserie, abri pendant la guerre, champignonnière. Condamnée depuis plusieurs décennies, elle est devenue un terrain de jeu pour les spéléologues. Si son accès n'est plus possible pour tout un chacun. On peut toujours se rendre à l'église Saint-Loup pour admirer quelques réalisations faites à partir du marbre noir de Namur. Le marbre noir qui était extrait en Wallonie se retrouve notamment à Versailles et dans la cathédrale de Florence. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une carrière de marbre noir en activité, la carrière de Golzinne près de Gembloux.

Du marbre noir namurois a été utilisé dans la construction de l'église Saint-Loup. - © RTBF - Anaïs Stas