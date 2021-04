La Bruyère : début des travaux d’aménagement d’un giratoire sur la N912 à Meux

Le lundi 12 avril débute le chantier d’aménagement d’un giratoire à Meux, sur la commune de La Bruyère, au carrefour formé par la N912 avec la rue du Chainia et la rue du Vieux Raucourt. Ce rond-point permettra de sécuriser le carrefour et de fluidifier la circulation à cet endroit, explique la Sofico, le bras financier des infrastructures de la Région wallonne.

Modifications des conditions de circulation

Pendant toute la durée des travaux, la circulation s’effectuera sur la N912 sur une seule voie dans chaque sens à hauteur du carrefour avec la rue de Chainia et la rue du Vieux Raucourt, avec une vitesse réduite à 30 km/h. Des feux permettant une circulation en alternance seront installés pendant des périodes de pose de revêtements.

Il ne sera plus possible de connecter la N912 avec les rues du Chainia et du Vieux Raucourt. Aux carrefours précédant ces rues, la fermeture sera annoncée et une déviation locale sera mise en place pour pouvoir assurer la traversée de la N912. Elle sera notamment suivie par la ligne de bus qui traverse la N912 à cet endroit.

Ce chantier représente un budget de près de 794.000 € HTVA et devrait être achevé pour la fin du mois de juin.