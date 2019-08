La brocante de Temploux, un événement fédérateur au profit des associations et de la collectivité

Il y a la toute grande foule ce samedi à Temploux, près de Namur, à l’occasion de la 42e brocante dans les rues du village. On y attend entre 100 et 150.000 personnes jusqu’à la fin de week-end. Cet événement est le plus grand du genre en Belgique et sa réussite repose sur une organisation sans faille, impliquant de nombreux habitants.

Et si l’événement fédère autant, c’est parce qu’il profite à tous. Depuis des années, l’ASBL de la brocante soutient financièrement les associations du village, et parfois même des associations extérieures. Parmi les bénéficiaires cette année, l’ASBL Petit Jules deviendra grand, qui vient en aide à un enfant atteint d’une maladie orpheline.

Isabelle fait partie du comité d'organisation, elle s'occupe notamment de la communication. - © Hugues Van Peel - RTBF

"Chacun sait pourquoi il est bénévole, poursuit Isabelle. Non seulement il y a la convivialité, mais en plus on joint l’utile à l’agréable, parce qu’on sait que les associations sont aidées."

Faire du sport, grâce à la brocante

Et en plus, les bénéfices de la brocante ont aussi permis la construction d’infrastructures sportives. "On a participé, en partenariat avec la ville de Namur, à la construction du hall omnisports. On y a injecté 250.000 euros. Il y a quelques années, on a aussi acheté un terrain de deux hectares où il y a le terrain de foot et des terrains de tennis. On a aussi recouvert deux terrains de tennis. On en est maintenant à six terrains de tennis".

La brocante, vecteur de convivialité, a donc aussi contribué, au fil des ans, à l’amélioration du cadre de vie des villageois. Et ce n’est sans doute pas près de s’arrêter.