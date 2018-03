La BBC commence ce jeudi le tournage des "Misérables" dans les rues de Namur

Cacher ou enlever certains éléments (trop) actuels

Cela dit, tourner un film d’époque implique malgré tout de cacher certains éléments ! "Beaucoup même ! On va par exemple se débarrasser du mobilier urbain. Les pots de fleurs ont été retirés de la rue des Brasseurs, les potelets délimitant les trottoirs également. D’autres éléments, par contre, ne peuvent être retirés : les parcmètres doivent impérativement rester." Anecdote : lors du tournage des Visiteurs 3 dans les rues de Namur, "on les avait transformés en fontaine. Bref, on bricole, on voit ce qui peut être fait."