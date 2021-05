L’UNamur confirme la fermeture de son restaurant universitaire “l’Arsenal”, 17 licenciements prévus

Prestataire externe

La restauration au sein de l’université va être prise en charge par un prestataire externe, “avec une garantie de qualité et de prix comparables”, promet l’UNamur. L’université justifie la fermeture de son restaurant par un déficit important : environ 700.000 euros par an, et ce depuis une quinzaine d’années. L’UNamur ajoute que l’Arsenal n’était que très peu fréquenté : moins de 5% de la population étudiante et des membres du personnel venait s’y restaurer. Enfin, “l’offre actuelle ne répond plus aux attentes et aux nouvelles habitudes alimentaires, en particulier des jeunes”, estime-t-elle.

Négociations sociales

Suite à la confirmation de fermeture, la CSC a demandé que des négociations sociales soient entamées. “Nous voulons qu’une ouverture soit laissée pour l’engagement de certains de ces employés au sein d’autres services de l’université”, explique Françoise Renard, secrétaire régionale CSC alimentation et services. “Par ailleurs, nous comptons discuter du cahier des charges du nouveau prestataire, et des conditions de départ des personnes licenciées. Enfin, nous avons demandé la suspension des prestations du personnel. Nous ne voyons pas comment ils pourraient travailler en pleine incertitude jusqu’à la date prévue, à savoir le 2 juillet. D’autant que la clientèle va diminuer à l’approche des examens”.

L’université a promis un accompagnement social des travailleurs "pour définir leurs conditions de sortie et les aider à trouver de nouvelles perspectives professionnelles", mais celui-ci est remis en question par la CSC. “Leur proposition est largement insuffisante, et nous négocierons pour la mise en place d’une cellule pour l’emploi externe”, annonce encore Françoise Renard. “Nous estimons que l’université ne connaît pas suffisamment le marché de l’emploi pour réorienter des personnes vers d’autres entreprises”. Un calendrier de négociations est attendu ce mercredi, et de nouvelles actions syndicales pourraient encore être menées par la suite.