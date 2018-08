L'Intime Festival à Namur: 4600 spectateurs, encore mieux que l'année dernière

L'Intime Festival a refermé les portes dimanche soir avec une lecture pleine d'humour, intitulée "Journal d'Adam et journal d'Eve" de Mark Twain. Un roman lu par Jérôme Kircher et Anne-Lise Heimburger, compagne du génial André Wilms, ovationné samedi soir, avec les "Récits d'un jeune médecin" de Mikhaïl Boulgakov. L'acteur de 73 ans est séduisant d'énergie et d'ingéniosité. Il a offert au public une lecture solaire du roman de ce jeune médecin russe qui deviendra écrivain, et qui combattra la censure soviétique jusqu'à son décès à l'âge de 48 ans.

Autre grand moment, Daniel Goossens, Stefan Liberski et Benoit Poelvoorde, autour de l'oeuvre de Gary Larson. Une drôle de rencontre anarchiquement organisée, où tous ont pu exprimer son affection et son admiration pour les dessins de Larson.

Sans oublier une ouverture en fanfare avec Mathieu Amalric et Sebastian Barry. L'auteur présent aux côtés du comédien lecteur, chacun dans l'émotion des mots d'un grand texte intitulé "Des jours sans fin".