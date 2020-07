L'internet haut débit débarque dans deux villages de Vresse-sur-Semois

Les villages de Bohan et de Membre ont désormais accès à internet haut débit.

"On a mis en place le système de faisceau hertzien, c’est une technologie qui est connue et qui était utilisée pour tout ce qui est radio et télévision. Ce n’est que la 2e ou 3e fois que c’est utilisé en Wallonie pour apporter internet. Dans une vallée encaissée comme ici, creuser pour la fibre ce n’est pas possible. On apporte donc des solutions alternatives" explique Greg Franceus, porte-parole Proximus.

Les villages de Bohan et de Membre sortent donc des zones blanches, ces zones sans internet ou presque. Un soulagement pour les commerçants de cette zone très touristique. "On voulait mettre en place un payement par carte, ça prenait entre 3 à 5 minutes pour vérifier le payement. Ce n’était pas possible !" explique un restaurateur de la région.

Les citoyens qui veulent bénéficier de l’internet à haut débit doivent en faire la demande à Proximus, la connexion n’est pas automatique. Sur la commune de Vresse, il reste encore deux hameaux en zone blanche. Proximus et la commune doivent se revoir en octobre pour faire le point sur la situation. En Wallonie, on estime qu’environ 43.000 ménages n’ont pas accès à internet en haut débit. L’agenda européen souhaitait une couverture à 100% pour l’année 2020.