L'institut Vias tacle un échevin de Couvin qui doute de l'efficacité des contrôles d'alcoolémie

La police des Trois Vallées (Couvin et Viroinval), dans le sud de la province de Namur, est-elle trop répressive en matière d’alcoolémie? Dans une lettre ouverte adressée cette semaine aux responsables de la zone, les membres des comités des fêtes et de la jeunesse de Couvin, ainsi que des restaurateurs et des cafetiers, se plaignent des contrôles organisés dans la région.

Les signataires dénoncent le quadrillage complet des zones contrôlées, une répression outrancière et le manque de prévention. Ils estiment également que ces contrôles ne permettent pas de faire diminuer les statistiques d’accidents.

Parmi les auteurs de la lettre figure Eddy Fontaine (PS), échevin de la jeunesse et du commerce à Couvin. Il dit ne pas remettre en cause les contrôles, mais bien la manière dont ils sont organisés. "Ce qu’on voudrait, c’est qu’il y ait quand même une conscientisation des ravages que l’alcool peut faire, et ensuite, si malgré ça les gens ne prennent pas conscience, qu’il y ait des contrôles, ils auront été prévenus. Ici, il n’y a pas de prévention, il y a de la répression. Et ça impacte tant les organisateurs de festivités que l’horeca".

Dans le courrier, les signataires avancent quelques propositions de mesures de prévention qui pourraient être mises en place sans trop de difficulté à l’entrée des soirées. Ils disent avoir interpellé la police à plusieurs reprises à ce sujet, sans résultat.

L'institut Vias sort la carte rouge

Mais le contenu de cette lettre ouverte fait bondir le porte-parole de l’institut Vias (ex-IBSR). Pour Benoît Godart, la prévention existe bel et bien, y compris dans la région de Couvin où l’institut Vias a déjà mené des actions. Et oui, la répression est indispensable avec des contrôles systématiques qui garantissent leur efficacité.

"Les contrôles doivent évoluer avec le temps, explique-t-il. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, lorsque les policiers se mettent à un endroit, ils sont grillés assez rapidement, d’où la nécessité d’être le plus efficace possible. Par exemple, lorsqu’ils effectuent le contrôle d’un village, ils quadrillent le village en question pour contrer les gens qui, de manière incivique, annoncent les contrôles sur les réseaux sociaux".

L'échevin, un "irresponsable politique"?

Mais ce qui agace le plus Benoît Godart, c’est qu’un mandataire public cautionne l’idée que les contrôles ne permettent pas de diminuer les statistiques d’accidents.

"Ce monsieur n’est pas un responsable politique, c’est un irresponsable politique. Je serais curieux de connaître la réaction des parents d’enfants victimes de la route à ce genre de pétition. Il faut savoir aussi que tous les partis ont signé il y a quelques années une charte de la sécurité routière, y compris le parti de l’échevin en question, qui prévoit notamment davantage de contrôles en matière d’alcool au volant. Signer une telle pétition, de la part des restaurateurs et des cafetiers, on peut comprendre qu’il y a un enjeu économique. Mais de la part d’un responsable politique, c’est très heurtant."

Pour Benoît Godart, la lettre ouverte est une gifle pour toutes les organisations qui se battent au quotidien pour plus de sécurité routière. Chaque année, l’alcool au volant fait 200 morts et 5000 blessés en Belgique. Et dans l’arrondissement de Couvin, selon les dernières statistiques de l’Institut Vias, un accident sur quatre implique un conducteur alcoolisé. C’est deux fois plus que la moyenne nationale.