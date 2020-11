L'important incendie est éteint dans l'entreprise de matériel agricole à Rochefort

Il n’y a plus de fumée ni de feu dans le zoning industriel de Rochefort. Fin de matinée, un important incendie s’était déclaré dans une entreprise de matériel agricole. Les pompiers de Beauraing et Marche-en-Famenne étaient venus prêter mains fortes à leurs collègues de Rochefort. La population avait été invitée à fermer portes et fenêtres à cause de l’important dégagement de fumée provoqué par la combustion des pneus. La protection civile avait été dépêchée sur place pour faire une analyse toxicologique de l’air. Mais quand elle est arrivée sur les lieux le feu était complètement éteint et il n’y avait plus de fumées.

On ne connaît pas encore l’origine du sinistre mais tout porte à croire qu’il est d’origine accidentelle.