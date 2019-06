L'école de Sautour à Philippeville risque la fermeture à la rentrée, établissement et parents se mobilisent.

A quelques jours des grandes vacances, les jeux de balle et les parties de chat s’enchaînent. Ils sont encore 23 élèves à courir dans la cour de récréation de la petite école communale de Sautour. Mais en septembre, les premiers comptages annoncent 15 élèves primaire et maternelle confondus. "C’est trop peu. En maternelle, avec 4 élèves, nous n’atteindrons pas 80% du nombre minimum d’inscriptions exigé par la Fédération Wallonie Bruxelles. Moins de 80%, c’est la fermeture de la maternelle. Si elle ferme, on sait que l’école primaire suivra rapidement" explique avec tristesse la directrice de l’école Fabienne Velkeneers.

La directrice n’a pas tenté de cacher la réalité aux parents d’élèves, au contraire, dès le mois de mai, une réunion d’information a eu lieu. L’aide des parents a été demandé. Depuis, ils font la promotion de l’école autour d’eux, vantent les mérites d’une petite école de village. "Ici, aucun enfant n’est mis de côté. Le timide est inclus dans le groupe. Les enfants s’entraident. Ce sont des valeurs importantes à transmettre" explique la maman d’un enfant en deuxième maternelle. Les parents, avec le personnel de l’école, vont distribuer des prospectus et réaliser du porte à porte pour promouvoir l’école.

La commune a également été sollicitée. De nouveaux panneaux de signalisations seront installés sur la commune de Philippeville. Le transport scolaire dans un rayon de 4 kilomètres est également gratuit pour les parents et les enfants de l’école.