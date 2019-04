L'eau déclarée non potable dans les communes d'Arbre et Lesve

Des bactéries ont été détectées dans les eaux sortant du captage et de la station de pompage d’Arbre. Cette station alimente environ 1 000 raccordements à Arbre et à Lesve. Par mesure de précaution, la Société Wallone Des Eaux a préféré déclarer l’eau non potable, à moins de la faire bouillir pendant au moins 5 minutes. La contamination serait dûe à un incident technique qui a perturbé l'injection de chlore dans les eaux sortant du captage.

Des analyses sont réalisées quotidiennement afin de réévaluer la menace. En attendant, la SWDE offre des bouteilles aux riverains, et a mis une citerne à leur disposition, de 15 à 18h. Aussi, ils peuvent utiliser l’eau pour tout usage non-alimentaire.