L'avenir est entre leurs mains: finale belge d'EuroSkills, le championnat des métiers

Pâtissier, chauffeur poids lourds, infographiste, soudeurs ou encore électromécanicien automobile, au total 245 jeunes belges participent ces lundi et mardi à la finale du Championnat belge des métiers. Ils ont déjà réussi les épreuves de pré-sélection et ont été choisis parmi les 928 participants au départ. Un sur quatre a donc réussi. Maintenant c'est la dernière ligne droite. Ils doivent montrer tout leur savoir-faire.

Joe Delhougne, 21 ans, adore le métier de pâtissier. Il était stressé au début du Championnat belge des métiers à Namur. Mais une fois lancé, il s'est senti dans son élément. A sa droite, Alain Bury, membre du jury qui surveille la précision, le respect des poids et des recettes et l'hygiène, c'est très important. - © Monika Wachter - RTBF

150 membres de jury pour examiner leurs compétences

Il faut du monde pour juger le savoir-faire de ces jeunes. Cent-cinquante membres de jury sont nécessaires pour examiner leur dextérité, leurs compétences ou encore leur gestion du stress. Au bout de l'épreuve, sur les 245 jeunes, 26 seront sélectionnés. Ils représenteront fièrement le savoir-faire belge en septembre à Budapest aux EuroSkills, le championnat européen des métiers techniques.

Un tremplin pour le métier

Ces jeunes aiment travailler avec leurs mains et avec leur tête. Ils sont passionnés par leur métier. Comme Louis Pirson, 17 ans, qui suit les cours à l'ITN à Namur. Pour lui "le Championnat est un challenge. Il fait sortir les tripes. Ça nous donne un moment d'inconfort et on repousse nos limites à chaque fois."

Le championnat leur permet donc de se mesurer aux autres, d'acquérir de l'expérience et d'ajouter une corde à leur arc. Ceux qui sont sélectionnés pour la finale belge, ou encore mieux, pour la finale européenne ou mondiale, peuvent l'inscrire fièrement sur leur CV. Joe Delhougne, 21 ans, suit les cours au CEFA de Liège. "Cela me donne un plus pour mon CV et pour moi-même. Pour voir où j'en suis. Et on peut se faire repérer aussi par certaines personnes. Ça peut être un plus aussi." Beaucoup d'entre eux n'auront pas de problème pour trouver un emploi.