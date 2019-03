L'ASBL Ciney Environnement porte plainte pour suspicion de déversement de terres polluées

L'attention de l'ASBL Ciney environnement a été attirée par des terres déversées sur une prairie à la sortie de Ciney, rue du tienne à la justice. Elle soupçonne le fermier propriétaire du terrain de déverser des terres non conformes à son permis d'urbanisme. Il l'a obtenu il y a deux ans, sous l'ancienne législature. Selon l'association, il a le droit de rehausser le terrain de deux mètres avec de la terre. Mais Michel Meunier, secrétaire de l'ASBL Ciney environnement, a fait un constat qui l'a alarmé: il a vu des tas de briquaillons et de la terre noire, mélangées avec des petits déchets broyés.

"Vous voyez ici des plastiques, ici une espèce de sangle. Il y a aussi des morceaux de fil électrique. On vient de voir des morceaux de plexiglass ou de verre. Tout ce tas, ce sont des petits morceaux. Ils ont été broyés. Un autre phénomène l'a également interpellé. A un certain moment on creusait très très profondément. Parfois, les tas qui n'étaient pas de la terre avaient disparu. Notre inquiétude serait qu'autre chose que de la terre soit enfoui en profondeur".

Christian Bodart, le président de l'ASBL Ciney environnement et Michel Meunier, le secrétaire, ont porté plainte auprès du Département de la police et des contrôles de la Région wallonne, l'ex-police de l'environnement. - © Monika Wachter - RTBF

Tout est légal

Le fermier propriétaire du terrain affirme que tout est fait dans la légalité. "Il n'y a pas de terres polluées", dit-il. Ce sont seulement des terres de terrassement autorisées provenant en bonne partie d'un centre de recyclage agréé par la Région wallonne.

Mais l'association veut en avoir le coeur net. Elle a porté plainte auprès du Département de la police et des contrôles de la Région wallonne, l'ex-police de l'environnement. Le président Christian Bodart explique que "le permis ne nous semblait à priori pas respecter. C'est un permis d'urbanisme qui a été accordé il y a deux ans et qui autorisait de relever le niveau du sol de deux mètres, mais uniquement avec de la terre. Et apparemment ce n'est pas le cas. Donc on a surtout souhaité que la Région wallonne vienne contrôler exactement ce qui se passe". L'asbl Ciney Environnement attend impatiemment le résultat de l'enquête.