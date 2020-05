L’après COVID, qu’espérons-nous pour la société de demain ?

La crise sanitaire que nous traversons agit comme une loupe, elle met en évidence les qualités et les défauts de notre société. Ces temps de crise nous poussent à la réflexion, nous invitent à imaginer un avenir meilleur.

Dans cette optique, cette semaine, je vous invite à découvrir une série de cinq reportages radiophoniques subjectifs. Ils donnent la parole à une personne comme vous, comme moi. Une personne qui nous parle de son vécu et de son rêve pour demain. Ces cinq témoignages, ces cinq tranches de vie sont des invitations à la réflexion. Cette semaine, chaque matin, à 07h20, un témoignage sera diffusé sur Vivacité Luxembourg – Namur – BW. Chaque jour, il sera ajouté à la suite de cet article, ainsi que les pages Facebook de Vivacité Namur et Luxembourg, vous invitant à partager vos réflexions, espoirs et rêves pour demain.

Cette saga de cinq reportages abordera successivement les thèmes de la souveraineté alimentaire, des soins de santé, la vie de famille, la consommation et des métiers dévalorisés.