L’aérodrome de Temploux célèbre sa transformation

Ce jeudi 17 juin l’aérodrome de Temploux a été inauguré. Si l’activité n’y a jamais cessé, l’équipe à sa tête depuis quatre ans voulait marquer l’achèvement de quatre années de travaux et de transformations.

Depuis la reprise de la structure en 2017, douze millions d’euros ont été investis pour transformer les lieux. En 2018, une piste en dur a été posée. Le macadam remplace l’herbe et permet à l’aérodrome de fonctionner toute l’année. Il ne doit plus fermer durant les mois de pluie. C’était la condition sine qua non pour convaincre la première société de s’installer : la Sonaca Aircraft vient y assembler son Sonaca 200.

Dans la foulée, on lui construit un tout nouveau hangar. Les toits dans anciens hangars, qui étaient en amiante et percés, sont remplacés. Et finalement, le bâtiment principal vient d’être totalement rénové.