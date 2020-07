Justine et Arnaud vont postposer leur mariage religieux à cause des nouvelles mesures sanitaires

C’est la douche froide pour Justine Fay et Arnaud Le Grelle. Ils vont postposer leur mariage religieux. Ils se sont déjà dit "Oui" civilement le 20 juin à la commune de Gembloux, avec au total 28 personnes pour l’occasion. Ils comptaient célébrer la cérémonie religieuse le 12 septembre en présence de 50 convives, comme prévu auparavant par le Conseil national de sécurité. Mais les nouvelles mesures du CNS réduisent ce chiffre à 10 invités, sans compter les enfants de moins de 12 ans.

Émotionnellement c’est dur

"On comprend bien les décisions qui sont dans l’intérêt de tous. Mais en tant que jeunes mariés, au niveau émotionnel, c’est quand même un coup dur, même si nous nous y attendions. Mais nous ne pensions pas que le changement allait être si drastique. Evidemment, dans le cadre d’un mariage où on veut que ce soit festif et qu’il y ait un lien assez fort. Ce n’est évidemment plus envisageable".

Tout cela a aussi un coût

Le jeune coupe craint aussi que cela va générer des coûts supplémentaires. "Il y avait quand même des sommes engagées qui sont non négociables. Certains prestataires refusent les remboursements".

Il va peut-être falloir ajouter une deuxième date sur l’alliance

Justine et Arnaud ont déjà commandé leurs alliances, avec la date prévue de leur cérémonie religieuse, le 12 septembre 2020. Mais comme ils vont la postposer, ils vont peut-être demander au bijoutier d’ajouter une deuxième date, celle où ils vont vraiment se passer la bague aux doigts.