Joli coup de filet de la police judiciaire namuroise: une bande de cambrioleurs a été démantelée

Une bande de malfaiteurs qui sévissait en province de Namur, dans le Hainaut et en Brabant wallon, a été démantelée la semaine dernière.

Au total, cinq hommes âgés de 18 à 24 ans ont été interpellées. Ils sont soupçonnés d’avoir commis de nombreux vols dans des habitations et dans des camions.

Dans le jargon de la police et de la justice, on parle de "vols garage" et de "vols cargo".

De quoi s’agit-il exactement ?

La technique du "vol garage" consiste à entrer dans une habitation, le plus souvent par effraction, pour s’emparer des clés du ou des véhicules des occupants.

Les "vols cargo" ont pour cible la cargaison des camions, par exemple des semi-remorques qui stationnent sur les aires d’autoroutes.

Des vols en recrudescence

Une recrudescence de ces vols a été observée ces dernières semaines dans divers arrondissements. Le service banditisme de la police judiciaire fédérale de Namur a ouvert une enquête début mars. Et très rapidement, cette enquête a donné des résultats. Une bande installée à Monceau-sur-Sambre a été identifiée.

Les observations ont permis de préciser le mode opératoire des individus. Toutes les nuits, ces voleurs procédaient à des raids dans les trois provinces citées, au volant de voitures volées.

Dernièrement, un cap a été franchi en région namuroise : les malfaiteurs ont usé d’un spray lacrymogène contre la voisine d’une maison qu’ils cambriolaient.

Un très gros butin

Dans la nuit de jeudi à vendredi, cinq personnes en situation illégale en Belgique ont été interpellées, en deux fois. Deux des suspects se sont sérieusement blessés en tentant d’échapper à la police.

Quant au butin, il est très impressionnant : pêle-mêle, citons 10 voitures, 216 taques vitrocéramiques, 35 groupes électrogènes, des colis entiers de produits cosmétiques, des fardes de cigarettes et des dosettes de café en grands conditionnements. Sans oublier des centaines de bijoux, de montres ou de GSM, ainsi que des couteaux, quatre armes à feu et 18.000 euros en liquide. Et l’inventaire n’est pas encore terminé…