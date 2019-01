Jemeppe-sur-Sambre, la nouvelle majorité met le holà au couteux chantier de salle communale

C'est un chantier au budget bloqué de 2.5 millions d'euros qui est enterré par la nouvelle majorité à Jemeppe-sur-Sambre. Les changements sont nombreux lors de bouleversement de majorité. Mais l'annulation d'un chantier aussi avancé n'est pas monnaie courante. Le projet de salle communale polyvalente à Ham-sur-Sambre a connu son premier coup de pioche en septembre, avant les élections communales. Après le 14 octobre, le nouveau collège a pris ses fonctions et a immédiatement arrêté le chantier. Une annulation qui n'est pas sans conséquence financière. Les indemnités à payer aux entreprises engagées pourront se chiffrer jusqu'à 340.000 euros.

Pour l'ancienne majorité reléguée aux bancs de l'opposition, cette décision est une perte financière et la fin d'un projet porteur d'une plus-value pour le village de Ham-sur-Heure. "J'habite le village. Il était délaissé. C'était un bon moyen de le redynamiser. On aurait pu y organiser des activités pour les ainés, des expositions" explique Pierre Seron, chef de groupe PepS, dans l'opposition. "Je ne comprends pas cette décision. Je pense qu'il y a plutôt un problème d'égo, de personnes dans ce dossier ... Une guerre entre Jean-Luc Evrard et Joseph Daussogne".

Jean-Luc Evrard se défend formellement d'avoir arrêté le chantier pour des questions de querelles personnelles. "Cela fait deux ans que nous nous battons contre ce projet. C'était une promesse électorale. C'est une question de cohérence". L'homme est fermement opposé au projet et les arguments fusent : "nuisances pour le voisinage, rues trop étroites, parking trop petit, mauvaise accessibilité pour les services de secours en cas d'affluence, budget trop important sur fond propre etc".

Quid de la perte de 340.000€ en indemnités ?

Jean-Luc Evrard espère faire diminuer la note, mais juge globalement que c'est "un mal pour un bien". Il souhaite investir le montant restant dans des bâtiments existants comme la piscine ou le hall omnisport.

La crèche qui était également prévue à Ham-sur-Sambre est toujours d'actualité. Le chantier doit commencer sous peu. A noter que les habitants de Jemeppe auront bientôt à nouveau accès à une salle polyvalente de plus grande capacité au sein du centre Gabrielle Bernard. Il devrait rouvrir ses portes en février, dix ans après avoir été ravagé par un incendie.