Jambes : où est la capitainerie ?

La capitainerie n’est plus amarrée à Jambes. Si vous vous demandez où elle est passée. Elle a été remorquée ce matin pour être mise en hivernage durant dix à quinze jours. "On a déjà rénové l’intérieur. Il faut maintenant la sonder et on va en profiter pour donner un coup de peinture sur l’extérieur" explique un des gestionnaires. Pour rappel, la capitainerie a changé de gestionnaire en février.

La capitainerie reviendra donc, remise à neuf, d’ici une quinzaine de jours à Jambes. Elle sera également dotée d’une nouvelle terrasse flottante. "On a commandé une nouvelle terrasse flottante plus stable que la précédente car elle sera composée de plus gros modules".

La plus grande inconnue de cette année sera la date d’ouverture de la capitainerie avec l’épidémie de COVID-19 et le confinement qui en découle. "Avec l’épidémie, le passage devant notaire est reporté. On a commandé les différents éléments, les bateaux. Ils doivent arriver durant la première quinzaine d’avril. On sera prêt. Mais on se demande quand on sera autorisé à ouvrir ? On espère début mai".