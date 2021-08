"J’ai tiré le frein à main avant d’aller dans le mur", l’ex-bourgmestre de Dinant revient sur sa démission

Parallèlement à cela, le professeur d’histoire reçoit comme chaque année, un courrier de l’université de Namur (son employeur) lui demandant quelle charge de cours il souhaite assurer, durant la prochaine année académique : "j’ai réfléchi durant toute une nuit, au cours de laquelle j’ai pesé le pour et le contre. Et le matin, la décision était prise."

Trois ans, un demi-mandat. C’est court et pourtant pour le cdH c’était déjà beaucoup trop long : "Cette décision c’est la conséquence d’une descente depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois", explique Axel Tixhon. "Il y a eu les inondations et puis je suis parti une semaine en vacances. Un séjour durant lequel j’ai retrouvé de bonnes sensations. Mais dès mon retour, la charge de travail m’a semblé insupportable", poursuit l’ex-bourgmestre de Dinant.

"Bourgmestre c’est no limit", constate Axel Tixhon. "C’est un travail sans horaire. C’est du 24 heures sur 24 avec des responsabilités immenses, surtout lors de crise comme celle du Covid ou durant les inondations. Alors on en fait toujours plus et parallèlement à cela, la population est constamment insatisfaite."

"Tous les regards sont posés sur vous. Le bourgmestre n’est pas assez présent, il devrait faire autrement, il devrait s’habiller autrement… Et puis il y a les réseaux sociaux et la presse locale qui puise de plus en plus son inspiration sur ces mêmes réseaux sociaux… J’étais arrivé à un état d’épuisement mental nocif pour moi."