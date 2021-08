"J’ai le cuir un peu plus dur" : Thierry Bodlet devient officiellement le nouveau bourgmestre de Dinant

Ce lundi soir, Thierry Bodlet (MR) sera le nouveau bourgmestre de Dinant. Une succession compliquée, après la démission surprise d’Axel Tixhon, il y a un peu plus de quinze jours. À 62 ans, ce carrossier plutôt réservé va se consacrer à sa nouvelle fonction à plein temps, avec la ferme intention d’instaurer un style plus direct et de poursuivre les projets de la majorité communale.