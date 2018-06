Intime Festival Chapitre 6: Mathieu Amalric, Isabelle Nanty, Marie Gillain seront les grands lecteurs

Le programme de l'Intime Festival chapitre 6 est désormais connu, et la fête s'installera au Théâtre de Namur du 24 au 26 août. Comme de coutume de grandes lectures : Mathieu Amalric, Isabelle Nanty, Marie Gillain, et le savoureux André Wilms qui avait enflammé l'auditoire il y a 3 ans avec Portnoy et son complexe de Philip Roth. Chloé Colpé revient sur les objectifs de son projet :

"Le festival veut mettre en avant la littérature autour de la question de l'intime, mais aussi la photo, le cinéma, la musique, le théâtre à partir de grandes lectures. Pendant une heure on s'assoit dans la grande salle et on écoute une histoire qu'on vous raconte. C'est accessible à tous, pas besoin d'avoir lu le livre avant."

Sixième édition déjà, avec de plus en plus d'exigence de la part des organisateurs, mais aussi du public :

"Il y a six ans, je me rappelle que les gens étaient très étonnés et très émus des grandes lectures. De se retrouver dans la grande salle avec juste un comédien à table en train de lire, et de vous transporter ailleurs. Chacun avait l'impression qu'on lisait pour lui et en même temps on écoutait ensemble, avec cette idée de communauté et de partage. C'est un plaisir toujours renouvelé, on en reparle à chaque fois et ce qui est très agréable c'est de voir que les spectateurs commencent à être très pointilleux, exigeants. Ils attendent d'être émus et bouleversés."

Parmi les grandes lectures, celle d'Isabelle Nanty, une comédienne qui parle au plus grand nombre, avec un grand classique de la littérature hongroise. L'accent est mis cette fois encore sur l'éclectisme :

"Pour les grandes lectures ce qui préside au choix c'est la qualité de la lecture et on sait qu'Isabelle Nanty lit très bien, elle aime ça et elle l'a déjà fait. Pour nous c'était important, ensuite avoir des comédiens populaires ça peut donner envie à un public plus large."

intime-festival.be, du 24 au 26 août au Théâtre de Namur