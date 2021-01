Intervention d’une cinquantaine de policiers à Hamois, saisie de plusieurs armes

Hier matin, à Emptinne, une cinquantaine de policiers étaient mobilisés dans le cadre de la législation sur les armes. Ces perquisitions ont été demandées par une juge d’instruction namuroise

D'après cette juge d'instruction namuroise, "On cherchait des armes et on en a trouvé". Celles-ci ont été saisies et trois personnes sont privées de leur liberté. Elles seront entendues cette après-midi par un juge d’instruction qui les placera ou non sous mandat d’arrêt.

La perquisition d’hier était de grande ampleur. Une dizaine de voitures étaient mobilisées, ainsi qu’un hélicoptère de la police et un drone. La cinquantaine de policiers présents sur place venait des zones de Condroz-Famenne, Namur, Haute-Meuse et Famenne-Ardenne. Certains maîtres-chiens appuyaient encore les services de police, d’après le chef de corps de la zone Condroz-Famenne Jean-Pierre Descy.

Les autorités judiciaires et policières restent discrètes sur les motifs de ces perquisitions. Il pourrait y avoir un lien avec d’autres dossiers en cours comme celui de la fusillade de Flawinne, le 10 novembre 2019. Vers 21 heures, ce jour-là, un homme a été abattu par balles alors qu’il sortait son chien avec sa femme. L’arme du crime est toujours recherchée.