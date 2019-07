Suite à un heurt de personne en gare de Dave-Saint-Martin, le trafic ferroviaire est à l’arrêt entre Namur et Ciney ce mercredi soir, a signalé vers 17h00 la SNCB via son compte Twitter. Des bus de remplacement ont été mis en place, pour l’heure de pointe du soir. On ne sait pas combien de temps la perturbation va durer.