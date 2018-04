Intempéries, une ferme soufflée par les vents violents à Hastière

"On dirait qu'une bombe a explosé" annonce François Collart, le propriétaire de l'exploitation agricole. La ferme de Lenne à Hastière a été fortement endommagée par les vents violents ce dimanche soir. La nuit venait de tomber quand les toitures du corps de logis et des hangars ont été emportés ainsi qu'une partie des palissades en tôles. "En cinq minutes ont a vu les arbres se plier, des débris voler et tout a été détruit".

"Les dégâts sont très importants mais heureusement il n'y a pas eu de blessés !" s'exclame le propriétaire. La ferme de Lenne possède des gîtes, actuellement occupés, qui n'ont presque pas été endommagés. Le contraste est saisissant avec les hangars, à une vingtaine de mètres de là, et dont il ne reste plus rien ou presque.

Les pompiers étaient encore sur place à minuit. Ils étaient occupés à bâcher le toit du hangar qui abrite un élevage industriel de poulets. Pour les autres bâtiments de la ferme, il n'y a pas grand chose à faire "ici il faudrait des engins du génie civile" explique Gilles Boonen, porte-parole de la zone de secours Dinaphi, "les dégâts sont tellement importants que je ne vois pas ce qu'on pourrait faire".