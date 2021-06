Intempéries en Wallonie : toitures envolées, hall omnisports soufflé… une tornade s’est abattue sur Beauraing

Les autorités communales de Beauraing dressent dimanche matin un inventaire des dégâts, en compagnie des policiers, des pompiers et des assureurs.

"Nous passons auprès de chaque personne touchée et on voit comment on peut les aider et quels sont leurs besoins. Nous avons dressé un premier bilan des dégâts pendant la nuit mais on ne pensait pas qu’il y en avait autant", s’étonne le bourgmestre, Marc Lejeune.