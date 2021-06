Intempéries en Wallonie : le bilan s'élève à 92 maisons touchées par une tornade à Beauraing, d'autres entités impactées par les orages

"Il y a eu des blessés légers, raconte Mathieu Demaret, l'auteur de cette vidéo. Il y a des dizaines de maisons dont le toit a été arraché. Les fenêtres, pulvérisées. Des arbres centenaires déracinés et arrachés. Il y avait une voiture totalement écrasée par un arbre sur un parking aussi… plus de courant pendant toute la nuit. Les pylônes électriques étaient par terre à des endroits et les fils sectionnés."

Nous n’avions jamais vécu ça !

"Nous n’avions jamais vécu ça !", continue l'Epravois. "On le voit souvent à la télévision mais je vous assure que pendant quelques minutes, on ne sait plus quoi faire... juste trouver un endroit solide comme ici pour se cacher! Une énorme pilasse en pierre sous un pont dans le domaine! Les gens se prenaient des branches et des objets qui volaient dans le visage…"

Le village est situé à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Beauraing où les autorités parlent d'une tornade. Nos équipes se sont rendues sur place ce dimanche matin: toitures arrachées, voitures déplacées et éventrées, le hall omnisports de l'école Notre Dame du Sacré-Cœur envolé.

Au total 92 maisons ont été touchées par cette tornade à Beauraing. Une dizaine d'entre elles sont inhabitables. Six personnes ont été relogées temporairement et d'autres demandes de relogement sont actuellement gérées. D'autres citoyens ont été relogés chez d'autres Beaurinois. Pour eux aussi, il va falloir trouver une solution.