Intempéries à Philippeville : un habitant d'un camping résidentiel meurt accidentellement

Un habitant du domaine de Roly, un camping résidentiel de Philippeville a trouvé la mort ce jeudi. Selon le bourgmestre, André de Martin, la victime voulait dégager des branchages qui obstruaient une conduite passant sous une voirie. "Il a voulu bien faire", explique le bourgmestre. "Il a été sans doute surpris par la puissance des flots et il a été aspiré dans la conduite. On l'a retrouvé 15 mètres plus loin, de l'autre côté de la canalisation, mais c'était trop tard".

Il s'agirait de la sixième victime des inondations qui frappent le pays actuellement.