Institut Saint-Joseph à Ciney: 70 élèves vont tous les mercredis à l'école à vélo pour le climat

70 élèves de l'Institut Saint-Joseph à Ciney enfourchent leur vélo tous les mercredis pour venir à l’école. Ils ont répondu avec grand plaisir à la proposition de Thibault Hastir, éducateur passionné de bicyclette. « Cette une idée que j’ai en tête depuis très longtemps. Je ne l’ai pas soumise aux élèves parce que je pense qu’elle n’aurait pas fait recette il y a quelques années. Et ici, en les voyant se mobiliser avec beaucoup d’envie pour tout ce qui était manifestation climat à Bruxelles je leur ai proposé qu’on lance une action concrète à l’école. Je leur ai proposé de venir à vélo à l’école au moins une fois par semaine, le mercredi, de manière très organisée. Et ils ont été très nombreux à répondre à l’appel. »

Certains sont très courageux, comme Julien, 17 ans. Il vient à bicyclette de Ohey. « Je mets une heure quarante à l’aller et un peu près la même chose au retour. Et ça monte, ça monte beaucoup ! » Il est très motivé parce qu’il pense que « c’est un moyen de montrer qu’on a envie de faire bouger les choses, qu’il y a des changements à faire mais que pour ça il faut se bouger ».

Thibault Hastir, éducateur à l'Institut Saint-Joseph a lancé l'initiative des mercredis à l'école à vélo - © Monika Wachter - RTBF

L’Institut Saint-Joseph s’occupe de l’encadrement

Pour venir à l’école à vélo, les élèves doivent suivre un itinéraire et un horaire très précis. « On a tracé des itinéraires au départ de chaque village, explique Thibault Hastir. De manière à ce que les villages les plus éloignés avalent les villages les plus proches. Donc il y a des heures de rendez-vous et des horaires bien précis à respecter pour qu’on ne mettent pas en retard la suite du train. Et cela se passe très bien. »

Les élèves qui le souhaitent peuvent prendre une douche à l’arrivée et se changer dans les vestiaires de la salle de gym. Et pour un euro, ils peuvent partager un petit-déjeuner avec les autres courageux.