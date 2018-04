Inscriptions dans le secondaire en province de Liège: "On ne pourra pas contenter tout le monde"

Fameuse dose de stress pour de nombreux parents et enfants… Dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce lundi, c'est le début de la deuxième phase des inscriptions dans le secondaire. Cela concerne les élèves qui n'ont pas obtenu de place dans l'école de leur premier choix. Ou qui n'ont encore introduit aucune demande.

A présent, c'est premier arrivé, premier servi. Mais dans certains établissements scolaires, pas la peine de se déplacer, c'est déjà complet !

En Province de Liège, 26 écoles ont en effet des listes d'attentes. 5 d'entre elles ont déjà plus de 50 élèves en trop : Saint-Bathélemy à Liège, l'Institut Saint-Roch de Theux, le Collège Providence 2 à Herve, l'Athénée Royal Air Pur à Seraing... et l'Athénée Royal de Chênée où il y a officiellement 258 places disponibles. Sa préfète, Christine Tyssens, doit gérer une liste d'attente de 90 élèves. Avant même donc le début aujourd'hui de la deuxième phase d'inscription.

"C’est malheureux mais c’est la première fois que nous dépassons le chiffre de 258 lors de la 1ère phase d’inscription. Et donc, on ne pourra pas contenter tout le monde ! C’est ma treizième rentrée scolaire à l’Athénée, poursuit la préfète, et c’est la première fois que le chiffre est dépassé lors de la 1ère phase d’inscription."

Des solutions sont-elles possibles ? "Cette année, on va créer deux classes supplémentaires, à cause du pic de natalité. Mais l’année scolaire prochaine, ce sera impossible. Car on ne peut pas raisonnablement dépasser les 1300 élèves dans l’établissement."

Sur les 90 élèves en liste d'attente à l’Athénée Royal de Chênée, une vingtaine recevront une réponse négative. Plus de place pour eux. Et pour les parents qui viendront inscrire leurs enfants à partir d'aujourd'hui, ils n'ont quasi aucune chance d'obtenir une place. Ils ont donc tout intérêt à choisir un autre établissement.

Il faut le savoir, cette année, un peu plus de 1800 élèves sont déjà sur liste d'attente en Wallonie et surtout à Bruxelles.

La liste des écoles où il reste des places est disponible sur le site inscription : cfwb.be