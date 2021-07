Inondations : visite de la ministre de la Défense dans le quartier sinistré de Bomel à Namur

En grande partie sinistré par les inondations, le quartier situé derrière la gare de Namur a connu dimanche une mobilisation importante, des citoyens solidaires comme des agents communaux, rejoints par un renfort de 20 militaires encouragés par la ministre Ludivine Dedonder.

En route pour Liège afin de visiter différentes communes où l’armée intervient en appui des services de secours et des communes, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder est passée par Namur et notamment le quartier durement touché de Bomel, derrière la gare de Namur.

Des militaires en renfort

"Le gouverneur et moi-même avons été avisés de la présence de la ministre qui voulait marquer le coup en allant apporter son soutien à ses troupes. Nous sommes allés l’accueillir", a indiqué le bourgmestre de Namur Maxime Prévot.

Une vingtaine de militaires ont travaillé dimanche au côté des services communaux pour aider les citoyens à vider leurs habitations des objets détruits, à nettoyer leurs cours intérieures et leurs espaces personnels des boues encore présentes…

La Défense nous a envoyé dix personnes supplémentaires pour aider au pompage des eaux

"La Défense nous a envoyé dix personnes supplémentaires pour aider au pompage des eaux, c’est plus qu’appréciable, comme l’aide que nous accorde la protection civile", a souligné Maxime Prévot.

La solidarité s’est conjuguée à plus d’un niveau suite aux inondations qui ont touché beaucoup de quartiers à Namur. La Protection civile et les Douanes ont répondu présent. Mais aussi les communes proches de Floreffe et de Gembloux en fournissant des containers complémentaires, qui sont disposés dans les quartiers qui ont subi le plus de dommages.

►►► À lire aussi : Béton, digues, égouts : et si l’aménagement du territoire ne laissait pas assez de place à l’eau ?

"Nous avons mobilisé tous les containers de la ville, ceux disponibles auprès d’opérateurs privés, ceux de la protection civile, de la Défense ainsi que ceux que nous mettent à disposition Floreffe et Gembloux. Il faut bien cela pour répondre aux impératifs de proximité et ne pas laisser les citoyens se débrouiller pour acheminer leurs objets aux recyparcs", a expliqué Maxime Prévot.

La solidarité citoyenne s’est spontanément mise en place dans ce fameux quartier de Bomel qui compte plusieurs associations d’aide aux démunis.