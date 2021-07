Inondations à Andenne : la phase de crise communale activée. Des habitants évacués en canoë à Thon-Samson

La phase de crise communale a été enclanchée à Andenne suite fortes pluies de ces dernières heures. Cette phase d’urgence doit permettre de coordonner les services de secours et les services techniques pour les interventions auprès la population...

le Samson a débordé et une dizaine d'habitants ont dû être évacués tôt ce matin à Thon Samson. Les pompiers ont dû utiliser des canoës pour secourir les sinistrés et les évacuer. Sclayn et Seilles sont aussi fortement touchées par les intempéries.

les Pompiers de la zone NAGE ont été fortement sollicités ces dernières heures. Et ce rappel à la population :

Pour demander l’aide des pompiers pour un problème d’intempéries (cave inondée, arbre tombé sur la voie publique...) mais sans danger pour les personnes, contactez le 1722 .

En cas d’urgence médicale ou si vous avez besoin des pompiers pour une intervention mettant en péril les personnes, appelez le 112 .

Comme partout en province de Namur, il vous est recommandé de ne pas vous déplacer : les nationales à hauteur de Sclayn (RN90), les voiries à Sclaigneaux ( RN948) et la sortie d’autoroute sont pour l’instant bloquées.