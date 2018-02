Infrabel va démolir ce weekend un pont près de Courrière: le trafic ferroviaire sera perturbé

Si vous comptez prendre le train entre Ciney et Namur ce week-end, vous allez peut-être devoir changer vos plans. Infrabel doit démolir un pont au-dessus de la voie ferrée à hauteur de courrière.

De grosses perturbations sont-elles à prévoir ?

La réponse est "oui". Le chantier commencera ce vendredi soir, après le dernier train, et se terminera dimanche à 17h30. Aucun train ne circulera durant cette période.

Ceux qui désirent se rendre à Namur depuis Ciney devront prendre les navettes mises à disposition par la SNCB.

Selon Infrabel, l’interruption du trafic ferroviaire est indispensable à la sécurité de tous. Les automobilistes et les piétons, quant à eux, devront emprunter une déviation pour contourner le chantier.

En quoi consiste ce chantier ?

L’objectif est de créer un nouveau pont de chemin de fer pour la gare de Courrière. La première phase est donc de démolir le pont actuel. C’est ce que vont faire les équipes d’Infrabel ce week-end.

Ensuite, un nouveau pont sera construit. Il devrait être plus large pour faciliter la circulation à la fois des voitures et des piétons. Mais aussi plus haut, pour permettre d’installer un portique pour les caténaires qui ne seront donc plus suspendues au tablier du pont.

La construction du nouvel édifice devrait prendre plusieurs mois mais ne devrait pas avoir d’impact sur la circulation des trains.

Quel est l’intérêt d’avoir un nouveau pont a Courrière ?

Le projet s’inscrit en fait dans un plan plus vaste. Infrabel procède à de nombreux aménagements sur cette ligne : renouvellement des caténaires et de la signalisation mais aussi la rectification de certaines courbes de voies.

Le but est de gagner 20 minutes de trajet sur l’axe Luxembourg-Arlon-Bruxelles en permettant aux trains de rouler à plus grande vitesse.