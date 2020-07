Important incendie sur le site du BEP Environnement à Floreffe

Le feu a pris aux environs de midi ce vendredi dans un stock d’encombrants, dont le volume est estimé à 50 camions, sur le site du BEP Environnement à Floreffe. L’incendie n’est pas éteint mais est maîtrisé. La partie des encombrants touchée par les flammes va continuer à brûler mais le feu ne doit pas continuer à s’étendre. Il y a un important dégagement de fumées. Par précaution, il est demandé aux habitants de Floreffe et de Malonne de garder leurs portes et fenêtres fermées. Une expertise est en cours pour déterminer la toxicité des fumées. Des pompiers des deux zones de secours Val de Sambre et NAGE sont mobilisés.