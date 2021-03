Il est désormais possible de contester votre amende routière via internet

Depuis ce matin, il est possible de contester une infraction routière immédiatement, via le site internet www.amendesroutieres.be. C’est ce qu’a annoncé Vincent Van Quickenborne, le ministre de la Justice. "Ces dernières années, d’importants investissements ont été consentis dans le traitement numérique des infractions de roulage. Il est désormais possible de gérer une amende routière numériquement sur ordinateur ou via smartphone. Le contrevenant ne doit plus, après avoir rempli le formulaire de contestation online, l’imprimer et l’envoyer par la poste. Un gain de temps pour tous !".

Les amendes routières n’ont jamais été payées aussi vite

Depuis début 2020, l’amende de circulation n’est plus seulement envoyée sur papier mais aussi sous forme numérique dans l’eBox, une boîte aux lettres électronique personnelle et sécurisée pour chaque habitant. Grâce à cette digitalisation, les procédures de paiement ont été fortement accélérées avec une augmentation importante des perceptions immédiates. Avant l’introduction du paiement numérique, moins de 80% des contrevenants ont réglé leurs amendes. En 2020, sur les 4.778.947 amendes envoyées, 4.490.059 ont été acquittées immédiatement. Le pourcentage des paiements a donc fait un bond à 93%.

Le problème des voitures de société

Avec cette nouvelle plateforme numérique, l’identification du conducteur d’une voiture de société est également plus rapide. Lorsque les entreprises reçoivent une amende routière, elles doivent fournir l’identité du conducteur. Auparavant, le conducteur devait choisir l’option "contestation sur personne ", imprimer le formulaire et l’envoyer. Cela a provoqué beaucoup de confusion et de paperasserie. C’est pourquoi le nouveau site web prévoit une section distincte pour les entreprises où l’identité du conducteur peut être saisie facilement.

Ignacio de La Serna, le procureur général de Mons explique : "Le nouveau site web constitue aussi une étape importante pour les personnes morales. L’identification du conducteur est souvent négligée par les entreprises alors qu’elle est obligatoire. Il est désormais très facile de transmettre dans les 15 jours, comme le veut la loi, l’identité de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction. Les parquets veilleront à ce que cette obligation soit remplie".