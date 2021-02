Houyet: l'ancienne briqueterie de Wanlin deviendra une zone d'activités économiques mixtes

Bonne nouvelle pour l’ancienne briqueterie de Wanlin, le site va vivre une nouvelle jeunesse. L’enquête publique vient de commencer pour transformer le terrain industriel en zone d’activités économiques mixtes. Une nouvelle page va donc s’écrire pour cet ancien fleuron industriel namurois. Le dernier four s’était éteint en mai 2013 après plus de cent ans de fabrication de briques d’argile en terre cuite. L’ancien propriétaire Weinberger avait vendu le site à deux entrepreneurs wallons. L’entreprise de construction namuroise Nonet y recycle toujours les déchets de construction via sa filiale Recybat. Thomas + Piron Rénovation s’est installé avec ses 125 salariés dans les anciens bureaux de la briqueterie.



Les partenaires industriels s’apprêtent à faire revivre le site

Il fallait d’abord remblayer les fosses d’extraction de la carrière d’argile. L’entrepreneur Nonet a presque terminé ces travaux. L’enquête publique qui démarre dans le cadre de la demande de changement du plan de secteur a donc comme but de transformer cette zone d’extraction, où on ne peut pas demander des permis de construire, en zone d’activités économiques mixtes. Avec la bénédiction de la commune d’Houyet. Etienne Marot, échevin de l’aménagement du territoire, est enchanté par cette perspective. "Nous sommes favorables à cette réaffectation d’une friche industrielle. Pouvoir transformer ces huit hectares en une zone d’activités économiques mixtes pour accueillir des entreprises locales et qui créeront de l’emploi localement nous intéresse fortement".

L’enquête publique dure jusqu’au 2 mars. La commune espère que le changement au plan de secteur sera effectif cet été.