Hélicoptère et camions-citernes en renfort pour maîtriser un important incendie dans un bois de Wépion

Un important incendie s’est déclaré lundi en fin de journée dans un bois de Wépion (Namur), indique la zone de secours NAGE. "Nous avons été appelés pour un feu de broussailles vers 16h30. Arrivés sur place, les pompiers ont immédiatement appelé des renforts puisque l’incendie était plus important que ce qui était décrit dans l’appel. Il y a eu deux camions-citernes en renfort, et pour les zones les plus difficiles d’accès, un hélicoptère de la police fédérale est arrivé avec un sceau" explique Pierre Bocca, chef de corps de la zone de secours NAGE.