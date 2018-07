Haute-Meuse: les campagnes d'arrachage de la balsamine de l'Himalaya portent leurs fruits

Le contrat de rivière Haute-Meuse lutte depuis 2010 contre la balsamine de l'Himalaya. Cette plante exotique invasive a été introduite dans les jardins par des amateurs tombés amoureux de ses belles fleurs mauves qui adorent pousser sur les berges. Ses tiges peuvent monter jusqu'à trois ou quatre mètres. Mais la balsamine se multiplie à une telle vitesse qu'elle étouffe les espèces indigènes. Il faut donc l'éradiquer en l'arrachant.

La balsamine de l'Himalaya peut atteindre 4 mètres. Heureusement, elle n'a que des toutes petites racines. Il est donc facile de l'arracher et de la plier pour casser les tiges creuses. Le séchage sur les ronces fait le reste. Mais il faut absolument enfermer les capsules de graines dans un sac en plastique pour empêcher qu'elle prolifère. - © Monika Wachter - RTBF Il fallait absolument stopper la progression de la balsamine de l'Himalaya Frédéric Mouchet, le coordinateur du contrat de rivière Haute-Meuse, explique. "Nous avons commencé par la Gelbressée sur Namur en 2010, le Bocq du côté de Ciney, Hamois et Yvoir en 2011 et 2012. Et au gré de nos inventaires, on s'est rendu compte qu'il y en avait de plus en plus". Les campagnes d'arrachage avec des bénévoles n'étaient plus suffisantes. Le contrat de rivière a alors décidé d'engager des étudiants en 2013. "Nous continuons à engager des étudiants, encore quinze cette année-ci pour essayer d'éradiquer totalement la balsamine de l'Himalaya des affluents de la Haute-Meuse".

Le travail commence à porter ses fruits Frédéric Mouchet tire un bilan très positif. "Sur certains tronçons, on en observe pratiquement plus depuis deux à trois ans. Sur d'autres secteurs, on en observe moins. Donc il faut rester vigilant, continuer à prospecter et continuer à agir les prochaines années".

Dorian enferme les fleurs avec les graines dans un sac en plastique pour empêcher que la balsamine de l'Himalaya ne puisse se ressemer - © Monika Wachter - RTBF Sur l'Hermeton, à Hastière, il reste encore du travail Cette année-ci, le contrat de rivière s'est attaqué à l'Hermeton qui se jette dans la Meuse à Hermeton-sur-Meuse dans la commune d'Hastière. Pour l'éradiquer, Florian, Benoît, Dorian et Kenny enfilent leurs bottes ou leur combinaison de pêcheur. "Il faut regarder sous les ronces et les orties pour arracher les petits plants. Une fois adultes, les balsamines de l'Himalaya peuvent atteindre trois à quatre mètres. Il faut donc plier et casser les tiges et les mettre à sécher en hauteur, par exemple sur des ronces. Les capsules avec les graines, il faut les enfermer dans un sac en plastique".

Frédéric Mouchet, coordinateur du contrat de rivière Haute-Meuse montre les fleurs et les capsules de la balsamine de l'Himalaya qui renferment des centaines de graines - © Monika Wachter - RTBF Les capsules contiennent plusieurs centaines de graines Frédéric Mouchet explique que "les capsules contiennent plusieurs centaines de graines. Donc si on ne les enlève pas, elles produisent quelques milliers d'individus après une saison de végétation". C'est donc très encourageant pour les équipes du contrat de rivière Haute-Meuse de voir que ce travail de longue haleine porte ses fruits. Mais évidemment il ne faut pas relâcher son attention et rester vigilant.