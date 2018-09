Han-sur-Lesse: premier test d'un bus sans chauffeur sur la voie publique

Pour la première fois en Belgique, un bus sans chauffeur circule sur une route publique. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Mais le code de la route a été adapté. Ce matin, la navette autonome circule à 25 km/h sur quelques centaines de mètres entre le parking et le bureau d'accueil des grottes de Han. C'est l'institut Vias de sécurité routière qui organise ce test grandeur-nature pour le SPF mobilité et transports. Pour le Premier Ministre Charles Michel, présent pour l'occasion, c'est un événement historique. Une autre nouvelle importante pour les rochefortois a été annoncée ce matin par Stéphane Depryker, le directeur de la société Keolis qui construit ces bus. Des véhicules autonomes de ce type seront mis en place dans les prochaines semaines à Rochefort.

Il y a un peu moins d’un an, l’institut Vias organisait un essai semblable avec une navette autonome sur un circuit privé, à Francorchamps.