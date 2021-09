Grognon : de la destruction du cœur historique de Namur à la construction de la Confluence (photos)

"C’est ici que nous avions notre maison. Juste au coin de la rue du pont et de la rue de l’hôpital." Au pied de la Citadelle, sur le trottoir de l’actuel Parlement wallon, Jean-Paul Romedenne et son frère Christian se souviennent précisément de l’endroit où se trouvait leur maison familiale : "Ma chambre était là", indique Jean-Paul, nostalgique. "Mon père tenait un commerce de tabac cigares. Il y avait trois vitrines. C’était un quartier vivant où tout le monde s’entendait. Tout le monde se connaissait et s’entraidait."

"C’était comme un village, un quartier très populaire", se souvient Christian. "On nous appelait les sarrasins. Près de chez nous, il y avait un bistrot qui s’appelait Le chaland, où les gens se mélangeaient. Il y avait des professeurs, des écrivains et puis beaucoup de bateliers."