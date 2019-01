Gilets Jaunes: petite mobilisation devant la gare de Namur

Ils sont une trentaine de manifestants à s'être réunis devant la gare de Namur ce matin. Une mobilisation encore faible, au grand dam de ces gilets jaunes de la première heure. "On sent qu'on est de moins en moins, clairement c'est décevant, on a beau essayé de rassembler du monde, ça ne prend pas", regrette l'un d'eux, sous couvert de l'anonymat.

Contre mauvaise fortune, une poignée de manifestants distribuent des tracts aux passants. Une volonté de faire de la pédagogie autour de revendications inchangées: "Plus de pouvoir d'achat - non à la régression sociale - mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne et d'un plafond sur les hauts-salaires ".

"Notre message est bien reçu parmi la population"

Coralie et Mélissa, toutes deux originaires du Namurois, n'entendent pas baisser les bras. "Au niveau des citoyens, on sent que ça bouge, mais au niveau politique, pas du tout, on n'est pas écoutés".

Ces deux vingtenaires ont à présent les yeux rivés sur la France, "les gilets jaunes là-bas sont plus révolutionnaires dans l'âme, ils bougent plus vite, donc ça serait bien que les Belges se réveillent un peu". Aujourd'hui, elles disent réfléchir à "d'autres types d'actions" pour se faire entendre, refusant de préciser lesquelles.

Prochaine étape, Charleroi

Autour de 11h, avant de s'engager dans une marche à travers Namur, une minute de silence a été respectée en "hommage" aux gilets jaunes arrêtés lors des manifestations à Bruxelles au cours du mois de décembre.

Une grappe de contestataires, particulièrement véhéments envers les médias, ont lancé des pétards de façon erratique.

A 14h, un appel à manifester émanent d'autres gilets jaunes, cette fois à Charleroi. Rassemblement prévu place du Manège.