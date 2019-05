Gilets jaunes et migrants, même combat: une action de collectifs citoyens sur des ponts d'autoroute

Action "#Not in my name" à Spy - 23/05/2019 Une action se déroule ce matin sur 8 ponts d’autoroutes surplombant l’E411 et la E42. Des banderoles ont été déroulées. Un gilet jaune à côté d’un gilet de sauvetage. Et un slogan : « plus de gouvernement qui laisse pourrir les gens »... Explications d'Esteban, à la tête du mouvement.