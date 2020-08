Gesves : Ecole.citoyenne@, une nouvelle école secondaire provinciale en milieu rural

C’est une démarche peu banale. La création d’une école secondaire en pleine nature, à Gesves, à côté de l’Ecole provinciale d’élevage et d’équitation.

"C’est un choix réfléchi de la Province de Namur", explique Frédéric Croisier, le directeur. "Il y a effectivement une demande pour rester plus dans des milieux "cocoon" que de passer directement vers de plus grosses infrastructures ou aller directement à la ville. Là, parfois la transition primaire secondaire est un peu complexe. Il faut l’appréhender pour des jeunes. Et donc ici on peut dire que c’est encore une période qui permet de passer cette période de transition dans un milieu "cocoon" et qui leur permet aussi de prendre quelques années de maturité."