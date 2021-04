Gare de Ciney : mise en service de trois voies complètement renouvelées

Mardi, trois voies complètement renouvelées de la gare de Ciney seront mises en service. Le chantier de modernisation complète des infrastructures de la gare est à mi-parcours. En février 2019, la SNCB, Infrabel et sa filiale TUC RAIL, spécialisée en ingénierie ferroviaire, avaient lancé un chantier de modernisation complète des infrastructures de la gare de Ciney. Les trois voies ont été déplacées et modernisées sur une longueur de 2 km avec la pose d’une nouvelle installation électrique et une nouvelle signalisation qui intègre la norme de sécurité européenne "ETCS". En parallèle, les quais ont été déplacés, allongés, rehaussés et modernisés. Depuis l’an dernier, une 100e de techniciens coordonne leurs efforts pour mener à bien ces travaux. Les deux voies anciennes pas encore renouvelées vont maintenant aussi être mises à niveau.

Le nouveau couloir sous voie partiellement accessible

Les travaux pour le nouveau couloir piéton sous voies ont également avancé comme prévu. Il aura une longueur de 60 m avec des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Il doit relier la gare des bus côté ville au parking côté avenue d’Huart. Ce mardi, la partie du couloir sous voies opposée au bâtiment de la gare sera également ouverte au public jusqu’à la voie 3. Sa mise en service complète est prévue fin 2022.

Ce chantier d’une durée de quatre ans vise à améliorer tant la fiabilité que la sécurité, et le confort des voyageurs, explique Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, sur cette ligne entre Bruxelles et Luxembourg. Il fait partie du chantier dit " Axe 3 ", à savoir la modernisation complète de l’axe Namur-Arlon. L’investissement total se monte à 28,9 millions €. Il ne faudra plus renouveler les infrastructures ferroviaires de la gare de Ciney pendant les 30 à 40 ans à venir.