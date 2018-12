Feux d'artifice: pompier mais aussi artificier en décembre, les bons conseils "sécurité" d'un professionnel

Alain Madam est pompier à Sambreville. Déjà comme gamin, il adorait les feux d'artifice. Depuis neuf ans, il en a fait une activité complémentaire. Pendant le mois de décembre, il vend des feux d'artifice dans son petit magasin, installé dans sa maison à Jemeppe-sur-Sambre. "C'est un rêve de gamin. Avec mes frères, on adorait tirer des feux d'artifice." Il s'est alors dit "pourquoi ne pas ouvrir un magasin pendant un mois, rester avec mes enfants, tout en prenant du plaisir à vendre et expliquer les règles de sécurité aux gens."

J'adore voir les gens quand leurs yeux pétillent

Mais il faut d'abord leur expliquer les règles à respecter. "Quand je suis pompier, je suis là pour aider les gens. Ici, je suis là pour les conseiller. Justement, je préfère mieux les conseiller, pour moins intervenir chez eux."

Quelques conseils de sécurité

Les règles les plus strictes sont à respecter pour les fusées. Il faut prendre deux bacs de bières vides, les empiler l'un sur l'autre à l'envers pour ficher les fusées dans les grands et petits trous. A défaut de bacs de bières, on peut prendre des tubes PVC électriques qu'il faut enfoncer dans le sol. Mais le bâton doit bien coulisser. Il ne faut surtout pas prendre des bouteilles vides qui risquent de se renverser.