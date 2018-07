Feu vert teinté de rouge pour le téléphérique de Namur

Ce n'était pas gagné d'avance. A Namur, la Citadelle est presque imprenable : avec ses 2.000 ans d'histoire militaire elle est classée patrimoine exceptionnel de Wallonie. Pour pouvoir construire un téléphérique avec quatre pylônes plantés dans son flanc il fallait donc d'abord obtenir le fameux certificat de patrimoine. Ce précieux sésame lui ouvre la porte pour la demande de permis d'urbanisme. Mais pour obtenir ce certificat, il a fallu passer par une procédure spéciale, trouver un accord au sein du comité d'accompagnement de certificat de patrimoine. Il a réuni tous les acteurs concernés: ville, région wallonne, Agence wallonne du patrimoine, DNF, Commission royale des monuments, sites et fouilles, archéologues ou encore ingénieurs rejoints plus tard par les promoteurs, c'est -à-dire le consortium Franki, Poma, LabelleMontagne.

Cinq ans d'âpres négociations

Pour obtenir le certificat de patrimoine il faut que les travaux soient réversibles. Ça veut dire que si jamais dans 100 ou 200 ans, on veut démolir le téléphérique, il ne doit rester aucune trace et aucun ancien mur militaire ne doit être endommagé. Le comité d'accompagnement a donc étudié et négocié pendant cinq ans différents tracés pour n'en retenir qu'un seul. Il a alors fallu sonder le sol, déplacer des pylônes pour ne pas abîmer le sous-sol et étudier des techniques spéciales comme l'ancrage par micro pieux. Ce travail est accompli. Le comité d'accompagnement a rentré ses conclusions : il a donné un avis favorable.

Un avis favorable mais à la majorité, pas à l'unanimité

Mais là où le bât blesse, c'est que l'avis favorable à été pris à la majorité, pas à l'unanimité. Tous les acteurs ont dit oui, sauf un. La Commission royale des monuments, sites et fouilles reste opposée au téléphérique. Et l'ASBL Les amis de la Citadelle aussi. Pour le président Philippe Bragard, il ne sera pas possible de remettre la Citadelle en l'état. Le téléphérique fera perdre son rôle témoin de l'histoire miliaire à la vieille fortification. Mais malgré ces réticences, l'ASBL n'envisage pas d'aller en recours.

Le feu est donc vert, même s'il est teinté de rouge. L'avis favorable du comité d'accompagnement a été transmis à l'Agence wallonne du patrimoine. Elle a délivré le fameux certificat de patrimoine. C'est donc le coup d'envoi. Les promoteurs peuvent introduire la demande de permis. Il reste évidemment encore le parcours administrative classique avec probablement une enquête publique et peut-être encore des recours de riverains. Mais la ville et les promoteurs espèrent que les premières cabines s'envoleront vers la Citadelle déjà l'été prochain.